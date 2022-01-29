На одній з фан-сторінок 37-річної Кароль у Instagram опублікували список міст, в яких зірка дасть концерти в березні, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
"Не пропусти! Концерт у твоєму місті🔥", - йдеться в підписі.
Так, у березні Тіна ощасливить шанувальників з Миколаєва, Херсона, Одеси, Білої Церкви і навіть столиці Білорусі Мінська, де виступить 17-го числа.
Публіка гаряче обговорює новину. Виявляється, Кароль з концертами чекають не тільки в Білорусі, а й Росії.
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"Коли вже Росія буде? - Вона принципово не співпрацює з РФ... Якщо я не помиляюся... Ось Кароліна, так)) Ані Лорак... А Тіна, на жаль"
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Раньше Кароль ділилася в одному з інтерв'ю, чому вже сім років не гастролює в Росії, хоч її постійно туди звуть і чекають. Співачка зізналася, що "звичайно, боїться осуду", але натякнула, що водночас представників шоубізу "штовхають до цього" [гастролям].
"Якщо політика нічого не пропонує натомість, значить, формула "бізнес - це тільки бізнес" можлива?", - задалася питанням Тіна.
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