Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірина Білик, яка сама виховує сина-першокласника Табріза від сурогатної матері, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в сторіс домашніми кадрами, на яких випадково засвітила свою розкішну квартиру.

Як видно, в короткому ролику Ірина позує перед камерою в затишному домашньому костюмчику ніжного блакитного відтінку, який відмінно ліг по фігурі. У такому вбранні дуже комфортно розсікати по дому, чим і зайнялася співачка, як тільки розпакувала свій подарунок з обновкою і одягла його на себе.

Білик ніяк не підписала свою сторіс, залишила лише посилання, зате засвітила свою шикарну квартиру в центрі Києва. Як видно, співачка ще не прибрала з жителька новорічну ялинку, також в кімнаті можна помітити красиву червону меблі і навіть камін.

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