Анна Андрійчук, яка була одружена з Олексієм Завгороднім (Позитив, ПТЗ), показала, хто не дає їй заснути вночі.

Як пише Politeka.net, Анна Андрійчук була одружена з Олексієм Завгороднім, але пара в 2021 році розлучилася, хоча були разом більше 10 років. Екс-дружина Позитив працювала на телебаченні, дизайнером, а також розвиває власний бренд одягу. Як відомо, Андрійчук у тісних відносинах з Настею Каменських. Ганна також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила показати, хто їй заважає спати.

"Другу ніч не можу заснути через цей стукіт. У спальні ось такі звуки. Я так розумію, це миші десь під дахом? Да? Якщо чесно, відчуття, що там слони. Прям гупають над головою. Людей апріорі бути на даху не може...", - розповівши Ганна.

Також Андрійчук додала відео, на якому знімає свою стелю.

На другому сторіс Ганна продовжила:

"У мене два питання.

1. Що робити в такій ситуації?

2. Хто ще крім мишей може бути таким гучним і важким", - написала Андрійчук.

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