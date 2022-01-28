Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес провела вдома кілька тижнів з сім'єю, після чого вирішила нарешті приступити до зйомок. Вона вже встигла з'явитися в рекламі одягу для тренувань, заявити про новий концерт і розповіла про плани на цей рік. В цей же раз артистка швидше звернула увагу на себе зовнішнім виглядом.

Дженніфер вибрала зручний сірий костюм без принтів і додаткових прикрас, світлі кросівки на низькій платформі, таку ж куртку в тон і кофту для завершення образу. Причому далеко не спортивний лук був у центрі уваги.

Шанувальники звернули погляд на незадоволений вираз обличчя Дженніфер, яка позувала з довгим накладним волоссям і скривилася, повернувши голову в сторону від камери. Як можна помітити, Дженніфер вибрала також яскравий макіяж з червоною помадою.

До цього артистка вирішила показати трендовий лук для реклами нового образу, тому не стала розповідати, для чого так вбралася. Як можна помітити, Лопес вирішила також надіти перуку і змінила зачіску.

В цілому, образ складався з светри, прикрашеного паєтками, а також широких штанів-кльош, а доповнила свій образ виконавиця черевиками в тон і маленькою сумочкою.

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