Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новими фото і відео в своєму Instagram. У пості 55-річна Сумська розповіла про враження від туру по Україні з театральною виставою "Любов і голуби". У ньому актриса зіграла роль Раїси Захарівни.
"Мій перший тур в ролі Раїси Захарівни (Ріса-Піса) в нашому чудовому спектаклі "Любов і голуби"! Спасибі, мої прекрасні колеги, ви неймовірні! Полтава, Черкаси, Кропивницький, Кривий Ріг, Павлоград! Спасибі, друзі, пишіть свої враження!", - написала Сумська.
Вона поділилася знімками, на яких позувала в образі своєї героїні. Для виступу актриса одягла яскравий костюм бірюзового кольору з елегантною жіночною спідницею і піджаком. Більш екстравагантним її образ зробили високі червоний чоботи і картатий берет з хутряним помпоном.
Сумська також показала спільні кадри зі своїми колегами по сцені.
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Українці не змогли пройти повз її пост.
"Успіхів", "яка ж Ви красуня!", "Ольга В'ячеславівна ви найкрасивіша жінка в усьому світі", "яка красива Раїса Захарівна!",- пишуть люди.
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