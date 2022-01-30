Відома українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар, яка повернулася з гастролей у Франції, показала свого домашнього улюбленця.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму в своєму Instagram 40-річна українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар часто ділиться із шанувальниками подробицями свого життя.

Так, цього разу балерина вирішила показати, що чекало її вдома після повернення із Франції, де вона гастролювала разом з чоловіком Олександром Стояновим. Кухар показала шанувальникам свого домашнього улюбленця - собаку породи мальтіпу, яку Стоянов подарував на 7-річчя доньки.

"Мама балерина повернулася додому, а тут… Тадам, поперечний шпагат, квіти. Зайчик, ну що ти робиш скажи, будь ласка?", - сказала Катя і показала собачку, яка лежала біля красивого букета.

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