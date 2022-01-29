45-річний Галкін опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав, як катається на санках з дітьми, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Спочатку Галкін розважався з сином: роз'їжджаючи по спеціально виритим в снігу трасах, як для бобслею. Гуморист зазначив на кадрах, що їх знімає мама, тобто Алла Борисівна. Потім щасливий батько спускався з донькою з високої гірки на спеціальних "тарілках". І не можна сказати, хто був більше в захваті: батько, або діти.

"Обожнюю таку снігову зиму!", - підписав кадри чоловік Пугачової.

Користувачі поаплодували Галкіну у коментарях за те, що приділяє час дітям:

"Максим - чемпіон світу з татусів!)"; "Прекрасна сім'я! Чудові діти! Любо подивитися!🙌😍🔥"; "У Вас в замку, Максим, може проходити чемпіонат світу з бобслею! Але нехай вони ще доплачують - за Аллу Борисівну!) ❤"; "Які ви класні батьки! Хоч ви і дуже зайняті люди, але для дітей завжди знаходите час! Браво 👍"; "у своєму королівстві свої снігові гірки 😮"; "Клас ❤️🔥 🔥 🔥 👏і ніякого Куршавелю не треба, і вдома покаталися 😍"; "Алла, яке щастя дав тобі Господь в особі такого чоловіка! Насолоджуйся кожним моментом".

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