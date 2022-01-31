Знаменита модель, бізнесвумен і телезірка Кім Кардашьян розповіла про щастя і успіх, примірявши новий ефектний образ.

Як пише Politeka.net, американська знаменитість порадувала своїх шанувальників новим фото. Кардашьян давно відома своєю любов'ю до екстравагантного одягу, яким зірка підкреслює свою фірмову фігуру і привертає до себе увагу.

Втім, на цей раз Кім вирішила вибрати більш стриманий фасон вбрання. Так, на знімку модель була одягнена в строгий плащ з лакованої чорної шкіри. На контрасті з ним особливо ефектно виглядали високі білі чоботи на підборах. Образ доповнювали рукавички, маленька сумочка і окуляри.

Свої довге волосся Кардашьян заплела в тугу високу косу.

У підписі до цього знімка знаменитість вирішила поговорити про щастя.

"Успіх - не ключ до щастя...щастя - це ключ до успіху!", - написавши Кім.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Така красива", "це вогонь", "безумовно", "відмінні чоботи", "ми обожнюємо мотивуючу Кім", "я вірю тобі, мамочка", "Королева", "говорить мільярдерка Кім. Напевно, вона права!", "Кіммі радує нас успішним луком", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кім Кардашьян влаштувала вечірні розваги з дівчатами біля басейну.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в сукні з корсетом розбурхала зухвалим стилем.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в рожевому купальнику виставила напоказ свої головні достоїнства.