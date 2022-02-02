Один з найяскравіших екс-учасників шоу "Холостячка-1", фаворит Ксенії Мішиної, бізнесмен Олексій Тригубенко, показав приклад сім'ї, про яку мріє.

Олексій Тригубенко розвиває свій бізнес, побудований на таксопарку, пише Politeka.net. Підприємець зумів досягти успіху в роботі, однак в особистому житті йому не щастить

33-річний бізнесмен сподівався зустріти другу половинку, завдяки шоу "Холостяк", проте Ксенія Мішина в підсумку вибрала гумориста Олександра Еллерта.

Поки Олексій Тригубенко не обзавівся сім'єю, але зізнався, що про неї мріє і показав, хто для нього приклад.

"Який бачите своє життя через п'ять років?",- поцікавилися одні з підписників в сторіс Instagram.

У відповідь Олексій Тригубенко опублікував фото ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника з трьома синами й дружиною, Христиною.

"Приблизно так. Ну, може, дітей трохи менше", - написав бізнесмен.

Зазначимо, Григорій Решетник будує стосунки з дружиною вже понад 10 років. Пара познайомилася на роботі.

16 квітня 2013 року у подружжя народився син Іван, 4 червня 2017 - Дмитро, 28 листопада 2020 - Олександр.

Сім'я виглядає дружною і щасливою.

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