Олексій Тригубенко розвиває свій бізнес, побудований на таксопарку, пише Politeka.net. Підприємець зумів досягти успіху в роботі, однак в особистому житті йому не щастить
33-річний бізнесмен сподівався зустріти другу половинку, завдяки шоу "Холостяк", проте Ксенія Мішина в підсумку вибрала гумориста Олександра Еллерта.
Поки Олексій Тригубенко не обзавівся сім'єю, але зізнався, що про неї мріє і показав, хто для нього приклад.
"Який бачите своє життя через п'ять років?",- поцікавилися одні з підписників в сторіс Instagram.
Волочкова сильно посварилася зі своїм залицяльником, якого розшукують в Україні: "Не прощу"
Знаменитий актор відійшов у інший світ, сім'я спустошена: "Порожнечу в серцях не вийде заповнити"
Мартиновська з "Майстер Шеф" поділилася з українцями радістю, Ярославський не стримався: "Мої хороші..."
Вірус дістався родини переможця "Голосу країни", в якому стані дитина: "Сподіваюся, Бог їй допоможе"
Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
У відповідь Олексій Тригубенко опублікував фото ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника з трьома синами й дружиною, Христиною.
"Приблизно так. Ну, може, дітей трохи менше", - написав бізнесмен.
Зазначимо, Григорій Решетник будує стосунки з дружиною вже понад 10 років. Пара познайомилася на роботі.
16 квітня 2013 року у подружжя народився син Іван, 4 червня 2017 - Дмитро, 28 листопада 2020 - Олександр.
Сім'я виглядає дружною і щасливою.
Раніше Politeka повідомляла, що фіналіст "Холостячки" з Мішиною Тригубенко зізнався, чому досі один
Нагадаємо, що Ксенія Мішина після розриву з Еллертом зізналася, чи не шкодує про Тригубенка
Також Politeka писала, що екс-фаворит "Холостячки" Рибак емоційно звернувся до Еллерта з важливими словами