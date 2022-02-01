Відома співачка Світлана Лобода, яка живе і будує кар'єру в Росії, насолоджується відпочинком з рідними.

Як повідомляє Politeka.net, 63-річна мама співачки Світлани Лободи Наталія Василівна зараз відпочиває з донькою та онуками на екзотичному курорті. Новими кадрами відпочинку вона поділилася в своєму Instagram.

"Мої улюблені дівчата", - підписала знімок Лободи Наталія Василівна.

Вона показала ніжне фото, як Світлана Лобода цілує свою старшу дочку Євангеліну.

Світлана Лобода відображена в купальнику і розкльошених штанях. Волосся вона зібрала на потилиці, а очі приховала за сонцезахисними окулярами.

"І наші улюблені", "Зайки", - відреагували на фото користувачі Мережі.

Як відомо, Світлана Лобода подарувала мамі двох онучок-Євангеліну і Тільду. Євангеліну артистка народила від танцюриста Андрія Царя, з яким жила в цивільному шлюбі до 2014 року.

Тильда Світлана Лобода народила в 2018 році в США. А ось ім'я її батька артистка не розсекречує. Проте в мережі пишуть, що ним є лідер знаменитої німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

Нагадаємо, Світлана Лобода здивувала образом в напівпрозорій сукні з розрізами: «Східна принцеса»

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода похвалилася розкішним відпочинком на пляжі з дочками від різних чоловіків: фото

Також Politeka писала, що Лобода в пелюстках троянд розслабилася на ліжку, відео: "така щаслива"