Як повідомляє Politeka.net, 63-річна мама співачки Світлани Лободи Наталія Василівна зараз відпочиває з донькою та онуками на екзотичному курорті. Новими кадрами відпочинку вона поділилася в своєму Instagram.
"Мої улюблені дівчата", - підписала знімок Лободи Наталія Василівна.
Вона показала ніжне фото, як Світлана Лобода цілує свою старшу дочку Євангеліну.
Світлана Лобода відображена в купальнику і розкльошених штанях. Волосся вона зібрала на потилиці, а очі приховала за сонцезахисними окулярами.
"І наші улюблені", "Зайки", - відреагували на фото користувачі Мережі.
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Як відомо, Світлана Лобода подарувала мамі двох онучок-Євангеліну і Тільду. Євангеліну артистка народила від танцюриста Андрія Царя, з яким жила в цивільному шлюбі до 2014 року.
Тильда Світлана Лобода народила в 2018 році в США. А ось ім'я її батька артистка не розсекречує. Проте в мережі пишуть, що ним є лідер знаменитої німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн.
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