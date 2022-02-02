Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 31-річна співачка Міла Нітіч (справжнє ім'я Людмила Нитичук) поділилася архівним зворушливим відео з лідером гурту "Скрябін" легендарними нині покійним Андрієм Кузьменком, який більше відомий як Кузьма.

Музикант плакав під час виступу Міли Нітіч на сцені.

Співачка написала свої спогади про Кузьму, який розбився в ДТП рано-вранці 2 лютого 2015 року під селом Лозуватка Дніпропетровської області.

"Сьогодні всі згадують тебе, і більшість з тих хто згадує - пише про те, якими дружбанами ви були! Ми ніколи не були з тобою друзями, ти взагалі був достатньо закритою людиною, і мало кого впускав у свою душу, і в тебе на те були свої причини, але я завжди пам‘ятатиму тебе таким як на цьому відео! Щирим, який міг не встидаючись розплакатися як мала дитина, тому що просто так відчув!", - зворушливо написала Міла Нітіч.

Раніше Politeka повідомляла, що дочка Кузьми Скрябіна опублікувала зворушливе фото з батьком: як зараз виглядає і чим займається Барбара.

Нагадаємо, що зірка "Голосу країни" Нітіч поділилася своїм щастям, згадавши про Кузьму Скрябіна: "Боже, який це кайф...".

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