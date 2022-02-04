Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка і світська левиця Кім Кардашьян, яка має власний бренд білизни та косметики, часто радує фанатів з усього світу яскравими фото зі свого насиченого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася нескромними кадрам з піжамної вечірки, яку влаштувала з подругами з нагоди дня народження однієї з них.

На фотографіях Кімберлі її подружки-красуні зображені, схоже, на яхті, вони розмістилися на білих простирадлах і весело позують фотографу. Всі троє красунь з'явилися перед камерою в схожих рожевих піжамах, які тільки підкреслюють їх пружні форми. Судячи з сімок, Кім і її подруги весело провели час на своїй вечірці.

У підписі до фотографій Кардашьян написала: "Піжамна вечірка в піжамах на честь дня народження @nataliehalcro! Люблю тебе, Нат!". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото на сторінці світської Діви, засинаючи її і подружок компліментами.

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