Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка і світська левиця Кім Кардашьян, яка має власний бренд білизни та косметики, часто радує фанатів з усього світу яскравими фото зі свого насиченого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася нескромними кадрам з піжамної вечірки, яку влаштувала з подругами з нагоди дня народження однієї з них.
На фотографіях Кімберлі її подружки-красуні зображені, схоже, на яхті, вони розмістилися на білих простирадлах і весело позують фотографу. Всі троє красунь з'явилися перед камерою в схожих рожевих піжамах, які тільки підкреслюють їх пружні форми. Судячи з сімок, Кім і її подруги весело провели час на своїй вечірці.
У підписі до фотографій Кардашьян написала: "Піжамна вечірка в піжамах на честь дня народження @nataliehalcro! Люблю тебе, Нат!". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото на сторінці світської Діви, засинаючи її і подружок компліментами.
Ані Лорак в купальнику не змогла забути про роботу навіть на тлі пальм: "Вже не знає, чим привернути увагу"
Засмучена переможниця "Холостяка" Ганна Богдан повідала про свою біду: "Ніколи такого не було..."
Сніг і дощі накриють Україну, вдарить мороз до -10: синоптики попередили про небезпеку
Дружину відомого футболіста застрелили на очах у чоловіка: без мами залишилося троє дітей
Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
Нагадаємо, Кім Кардашян в суцільній шкірі мотивувала мудрими словами: "Щастя – це ключ до...".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян влаштувала вечірні розваги з дівчатами біля басейну: "Повинні продовжити...".
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в сукні з корсетом розбурхала зухвалим стилем: "Вогняна жінка".