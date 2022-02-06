Як повідомляє Politeka.net, скандально відома блогерка, одна з найпопулярніших Інста-дів в Україні Соня Стужук розповіла, як через свою дурість отримала хімічні опіки на шкірі. Відзначимо, нещодавно дівчина відреагувала на критику її зробленого бюста в мережі.

Соня часто показує в Instagram різні моменти з життя, розповідає про себе і показує своїх трьох дітей. Нерідко її звинувачують у надмірній любові до фотошопу і дивуються Сторісам у соцмережі.

В цей раз Стужук розповіла про незручний випадок:

Періодично Стужук маже шкіру спеціальним кремом, який має лікувальний ефект. Але цього разу вона замовила його в іншому місці.

"Я не знала, що, виявляється, крему і косметику можуть підробляти. У мене стався і хімічний, і термічний опіки. Шкіра вся спалена. У мене якась алергія пішла, якийсь дерматит. Тепер мені потрібно все це відновлювати мінімум два тижні. Обличчя все облазить, запалено і болить", — розповіла блогерка.

Раніше ми писали, в мережі не обійшлося і без чергового скандалу заради слави. Анна Трінчер показала скріни з листування зі своїм хірургом. Він згадав невдалу операцію по увлеичению бюста в іншої блогерки-Софиии Стужук. Остання поспішила з відповіддю і виставила у себе в Instagram відео (перегорніть пост вправо до останнього ролика-прим.ред.)

Нагадавши, Трінчер перенесла пластичну операцію, Ксенія Мішина вирішила не мовчати: "я бачу це так...".

Як повідомляла Politeka, Анна Трінчер в панчохах і непристойних позах викликала ажіотаж: "Ого, як голодна".

Також Politeka писала, що Анна Трінчер показала найпотаємніше в мереживах перед дзеркалом:"поки привожу себе в порядок".