Як повідомляє Politeka.net, скандально відома блогерка, одна з найпопулярніших Інста-дів в Україні Соня Стужук розповіла, як через свою дурість отримала хімічні опіки на шкірі. Відзначимо, нещодавно дівчина відреагувала на критику її зробленого бюста в мережі.
Соня часто показує в Instagram різні моменти з життя, розповідає про себе і показує своїх трьох дітей. Нерідко її звинувачують у надмірній любові до фотошопу і дивуються Сторісам у соцмережі.
В цей раз Стужук розповіла про незручний випадок:
Періодично Стужук маже шкіру спеціальним кремом, який має лікувальний ефект. Але цього разу вона замовила його в іншому місці.
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"Я не знала, що, виявляється, крему і косметику можуть підробляти. У мене стався і хімічний, і термічний опіки. Шкіра вся спалена. У мене якась алергія пішла, якийсь дерматит. Тепер мені потрібно все це відновлювати мінімум два тижні. Обличчя все облазить, запалено і болить", — розповіла блогерка.
Раніше ми писали, в мережі не обійшлося і без чергового скандалу заради слави. Анна Трінчер показала скріни з листування зі своїм хірургом. Він згадав невдалу операцію по увлеичению бюста в іншої блогерки-Софиии Стужук. Остання поспішила з відповіддю і виставила у себе в Instagram відео (перегорніть пост вправо до останнього ролика-прим.ред.)
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