Як пише Politeka.net, 48-річний популярний український виконавець, автор багатьох хітів Олександр Пономарьов порадував публіку новим фото у своєму мікроблозі в Instagram.
Популярний український артист показав, як проводить час зі своєю улюбленицею.
«Розповідаю Ши про плани на наступний тиждень! Слухає, корегує, радить😁 Гарного вечора», - написав Олександр Пономарьов.
Олександр Пономарьов показав світлину. На якій сидить разом зі своєю домашньою улюбленицею за столом в ресторані. Можна помітити, що в Ши цікава зачіска.
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Світлина викликала жвавий інтерес фолловерів артиста.
«Вони такі, вміють слухати і нам давати поради», «Гарного вечора», «пощастило Вам, Олександре», «Ви Маєте Найкращого співрозмовника і Друга! Гарного Вам із Ши вечора», - пишуть у коментарях до посту Олександра Пономарьова.
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