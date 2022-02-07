Так, у наймолодшої мільярдерки в світі, 24-річної Кайлі Дженнер і її коханого, репера, Тревіса Скотта народилася друга дитина, передає Politeka.net з посиланням на Instagram зірки. Малюк з'явився на світ в красиву дату - 2/2/22.

Зіркова пара поки не розсекречує стать та ім'я дитини, але фанати впевнені, що в них народився син, так як Кайлі додала синє сердечко в підписі до першого фото з новонародженим.

У моделі й репера є ще одна дитина - дочка Стормі Вебстер, яка, увага, народилася 1 лютого 2018 року. Тобто малюки Кайлі з'явилися на світ з різницею в один день. Зі Скоттом Дженнер зустрічається з 2017 року. До цього її коханим був інший музикант - репер Tyga.

Сестра Кім Кардашьян приймає безліч привітань в коментарях:

"Красива мама і прекрасний малюк #2 👼🏽👼🏽👼🏽"; "янголятко ❤️"; "Мама двох життів ❤️🙏🙏"; " вітаємо Кайлі!!!! Шалено раді за тебе!!! ❤ ❤ ️❤ ️"; "Не можемо дочекатися зустрічі з маленьким янголятком👼"; " Ух ти!!! 2/2/22 Небеса послали!! Вітаю 💙"; "02.02.22 - лол, всі думають, що це маячня, але я голосно сміявся... Це було заплановано"; "Стормі 2/1 і малюк 2/2 ... таке благословення!!!"; "День народження дітей з різницею в один день, ВАУ! 👏❤️".

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