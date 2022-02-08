Як пише Politeka.net, 14-річна Варвара Кошова опублікувала в своєму Instagram нові знімки. Варто відзначити, що дівчина веде свій аккаунт вельми своєрідно, постійно видаляючи з нього старі пости, замінюючи їх новими. Зараз ця публікація-єдиний пост на її сторінці.
У ній Варя поділилася селфі, на яких показала своє обличчя крупним планом. Дівчинка досить рано почала захоплюватися косметикою, і зараз не перестає експериментувати з макіяжем.
Цього разу вона підвела очі великими стрілками, щедро нафарбувала вії тушшю, підкреслила брови олівцем і не забула про рум'янах. Губи Варя нафарбувала помадою нюдового відтінку, вийшовши за їх природні межі, тим самим додавши їм обсягу.
"Налякана", - підписала кадри дочка Кошовий.
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Її передплатники тут же відреагували на пост.
"Зайка", "як же вона відчуває", "Гарнюня", "Боже, ця краса зведе мене з розуму", "Варя бог", "тата на 1+1 побачила", "дехто милашка",-пишуть люди.
Нагадаємо, Євген Кошовий на рідкісному фото показав старшого брата, який поїхав з України.
Як повідомляла Politeka, 14-річна дочка-красуня Євгенія Кошового похвалилася любовною запискою.
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