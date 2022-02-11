Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко здобув популярність на реаліті-шоу "Холостячка", де боровся за серце Ксенії Мішиної. На своїй сторінці в Instagram екс-Фіналіст "Холостячки" продовжив говорити на тему онлайн-знайомств. Нагадаємо, що раніше Тригубенко заявляв, що не є прихильником таких знайомств і все ж хоче познайомитися зі своєю майбутньою дружиною.

"Насправді, хлопці женуть на дівчат, що дівчата там якісь не такі, всі однакові, з одними цілями. Також дівчата женуть на хлопців, що хлопцям потрібно тільки одне. І тут не зрозумієш", - висловився Олексій Тригубенко.

"Але з іншого боку мені написали шлюбні агентства з цього приводу, і виявилося, що кожна друга пара одружується завдяки онлайн знайомствам. І це прикольно, і це найголовніше. Тому я прийшов до такого висновку, що найголовніше це наше ставлення до таких онлайн-знайомств. Якщо ми ставимося до них серйозно, навіть як до офлайн-знайомства, якщо ми реально намагаємося там когось знайти, спілкуємося, придивляємося, ходимо на побачення, то в будь-якому випадку в онлайні більше шансів когось зустріти, ніж в офлайн. Я ні на що не натякаю, я продовжую вірити у своє кіно", - поділився Олексій Тригубенко.

Раніше повідомлялося, Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів, скільки грошей йому потрібно для щастя: "Я порахував..."

Також, Тригубенко після невдачі з "Холостячкою" Мішиною проводив час на сайті знайомств: чим закінчилося

Politeka розповідала, Фіналіст "Холостячки" Тригубенко після невдачі з Мішиною захотів дружину, як у Решетника: "Через п'ять років..."



