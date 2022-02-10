Відома актриса Ксенія Мішина, яка брала участь в реаліті-шоу "Холостячка" розповіла, на що йде заради свого сина Платона.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є відомою українською актрисою і головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка". Як відомо, Мішина минулого року купила квартиру і зараз активно займається ремонтом, роздумуючи про планування своєї мрії. На своїй сторінці в Instagram актриса показала, на що їй доводиться йти заради підтримки хороших відносин з сином Платоном.

""Мам, ти ж мій друг". Коротше, якщо хочеш стати другом своєму синові, особливо ось цьому, бери в руки джойстик, і ось разом шпиль", - розповіла Ксенія Мішина.

Як видно, актриса взяла в руки джойстик і грає з сином. Хоча, варто відзначити, що на реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина висловлювалася про те, що їй не подобаються відеоігри. Однак, заради сина, вона готова на багато що і не один раз доводила це.

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