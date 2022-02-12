Як передає Politeka.net, відома співачка та екс-учасниця популярного гурту "ВІА Гра" Надя Мейхер досі веде сольну кар'єру, проте в іншому напрямку.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала нове фото. На кадрі Надя Мейхер показала себе в гарному настрої та порадувала своїх шанувальників щирою посмішкою.
"Що ж ми можемо в подорожі у свій справжній внутрішній світ виявити? Тільки одне! Ясна присутність Божественного.
І лише одного разу хоча б наблизившись до цього стану, вже не можливо жити інакше, окрім як стати подорожуючим, що прокладає шлях за допомогою різних духовних інструментів.
З любов'ю до кожного!", — поділилася Надя Мейхер.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Надія, краса", "Яка Сонячна", "Надія наш компас земний", "Чарівно красива", "Найкращий голос не світлі!", "Красуня".
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