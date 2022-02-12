Популярна співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра", де співала багато років, Надія Мейхер здивувала щирою посмішкою.

Як передає Politeka.net, відома співачка та екс-учасниця популярного гурту "ВІА Гра" Надя Мейхер досі веде сольну кар'єру, проте в іншому напрямку.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала нове фото. На кадрі Надя Мейхер показала себе в гарному настрої та порадувала своїх шанувальників щирою посмішкою.

"Що ж ми можемо в подорожі у свій справжній внутрішній світ виявити? Тільки одне! Ясна присутність Божественного.

І лише одного разу хоча б наблизившись до цього стану, вже не можливо жити інакше, окрім як стати подорожуючим, що прокладає шлях за допомогою різних духовних інструментів.

З любов'ю до кожного!", — поділилася Надя Мейхер.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Надія, краса", "Яка Сонячна", "Надія наш компас земний", "Чарівно красива", "Найкращий голос не світлі!", "Красуня".

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