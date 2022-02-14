Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік прославився як успішний український музикант, який нещодавно отримав звання Заслуженого артиста України.
На своїй сторінці в Instagram артист опублікував нове відео. У День Святого Валентина Монатік вирішив привітати дружину, показавши відео з нею. Під красивими кадрами він зробив романтичне визнання.
"...Я буду тебе любити,
кожну секунду і мить,
як в останній раз,
сподіваючись лише на те, що тут і зараз...і назавжди ... »
Ірина Монатік Сильно красива!
Сильно люблю!
Сильно дякую.
Всесвіт вся твоя!❤️❤️❤️
Всім любові! Зі святом" — - привітав дружину і шанувальників Дмитро Монатік.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Люблю вашу семеечку", "Які ви🙏Нехай так буде завжди!", "Від душі", "Діма, чарівно", "Сильно красива", "Будемо запалювати 🔥 🔥 🔥 в цей день", "Як же прекрасно, Ви величезні молодці. Бережіть один одного", "Ви дуже круті! Божественних благословень Вам !", "Ну як можна так сильно красиво любити".
І сама дружина Монатіка відреагувала на визнання чоловіка.
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