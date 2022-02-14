Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік прославився як успішний український музикант, який нещодавно отримав звання Заслуженого артиста України.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував нове відео. У День Святого Валентина Монатік вирішив привітати дружину, показавши відео з нею. Під красивими кадрами він зробив романтичне визнання.

"...Я буду тебе любити,

кожну секунду і мить,

як в останній раз,

сподіваючись лише на те, що тут і зараз...і назавжди ... »



Ірина Монатік Сильно красива!

Сильно люблю!

Сильно дякую.

Всесвіт вся твоя!❤️❤️❤️

Всім любові! Зі святом" — - привітав дружину і шанувальників Дмитро Монатік.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Люблю вашу семеечку", "Які ви🙏Нехай так буде завжди!", "Від душі", "Діма, чарівно", "Сильно красива", "Будемо запалювати 🔥 🔥 🔥 в цей день", "Як же прекрасно, Ви величезні молодці. Бережіть один одного", "Ви дуже круті! Божественних благословень Вам !", "Ну як можна так сильно красиво любити".

І сама дружина Монатіка відреагувала на визнання чоловіка.

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