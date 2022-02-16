Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка довгі роки активно будує кар'єру в середовищі російського шок-бізнесу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, в цей раз зірка поділилася двома знімками, на яких позує в абсолютно різних образах, але демонструє приголомшливу фігуру.

На першій фотографії 43-річна Ані з'явилася в коротеньких джинсових шортах і вузькому топі, а зверху одягла світлу пухнасту накидку, доповнивши образ ще й сріблястими чобітьми на шпильках.

На другій фотографії Лорак позує в чорній шкіряній сукні на блискавці з масивним поясом, яке підкреслило ідеальну фігуру і апетитне декольте. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фото співачка написала: "Щаслива, що пісня "Материк" чіпає ваші серця. Дякую за кожне тепле слово! Пишіть в коментарях, який образ сподобався більше: 1 або 2?". Користувачі тут же почали коментувати знімки зірки: "Неймовірна", "Шикарний образ, шикарна жінка", "Ви прекрасні", "Така шикарна леді", "Красуня", "Найталановитіша і красива".

Нагадаємо, Лорак в напівпрозорій сукні з блискітками без сорому блиснула фігурою: "Вам дуже йде".

Як повідомляла Politeka, подорослішала дочка Ані Лорак "подалася" в реперші і танцювала під нову пісню мами: кадри.

Також Politeka писала, що Ані Лорак в купальнику не змогла забути про роботу навіть на тлі пальм: "Вже не знає, чим привернути увагу".