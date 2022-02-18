Як повідомляє Politeka.net, співачка Slavia (Ярослава Притула), яка є колишньою дружиною виконавця і шоумена Dzidzio (Михайло Хома), розповіла, як стати щасливим.
Slavia показала відео з фрагментом виконання своєї нової пісні.
«Бути щасливим з одного боку нібито просто, а з іншого — своє щастя треба побудувати. Все починається з себе: любити і слухати себе, напрацювати впевненість, підвищити самооцінку, і — «Змінити усе кардинально ніколи не пізно, повір»!», - написала вона в новому пості на своїй сторінці в мережі.
«Хочеться, щоб у всіх виростали крила, і нехай щасливим буде кожен, хто сам будує своє щастя, і вірить: — «Щастя мене не мине»»
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Фоловери Slavia не поскупилися на компліменти артистці.
«Щастя, красунечко, Тобі», «Просто статуетка. Лялечка. Принцеса», «Вау, красуня, молодчинка. Так тримати», - пишуть у коментарях.
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