Як повідомляє Politeka.net, співачка Slavia (Ярослава Притула), яка є колишньою дружиною виконавця і шоумена Dzidzio (Михайло Хома), розповіла, як стати щасливим.

Slavia показала відео з фрагментом виконання своєї нової пісні.

«Бути щасливим з одного боку нібито просто, а з іншого — своє щастя треба побудувати. Все починається з себе: любити і слухати себе, напрацювати впевненість, підвищити самооцінку, і — «Змінити усе кардинально ніколи не пізно, повір»!», - написала вона в новому пості на своїй сторінці в мережі.

«Хочеться, щоб у всіх виростали крила, і нехай щасливим буде кожен, хто сам будує своє щастя, і вірить: — «Щастя мене не мине»»

Фоловери Slavia не поскупилися на компліменти артистці.

«Щастя, красунечко, Тобі», «Просто статуетка. Лялечка. Принцеса», «Вау, красуня, молодчинка. Так тримати», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, екс-дружина Dzidzio більше не хоче бути правильною дівчинкою: "Щось погане потрібно зробити..."

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Дзідзьо Slavia зважилася на одкровення на відомому шоу: "Вже набридло бути..."

Також Politeka писала, що екс-дружина DZIDZIO Slavia в яскравому образі звернулася до українців: "Успіх кожного з нас..."