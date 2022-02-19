Олександр Стоянов і Катерина Кухар багато років будують стосунки пара, пише Politeka.net. Пара працює і гастролює разом, але цього разу артистка вирушила без чоловіка в Берлін.

У нових сторіс чоловік прими зізнався, що у зв'язку з поїздкою дружини у нього з'явилося багато вільного часу, тому він вирішив його приділити собі.

Артист зізнався, що вирішив зробити собі манікюр і педикюр, адже вже не робив собі це пів року.

"Розповім вам секрет, тепер все частіше і частіше я потискаю руку своїм друзям - у них такі м'якенькі ручки і красиві нігтики, що захотілося самому теж. Педикюр для артиста балету - це взагалі нереальний кайф", - поділився, сміючись, Олександр Стоянов.

Зазначимо, Катерина Кухар зізналася, що попри роки разом, вони з чоловіком не розтратили романтику. Чоловік дарує їй квіти, які викликають особливий захват.

Зірка зізнається, що любов до букетів їй прищепила бабуся, яка дуже їх цінувала, і доглядала за фіалками вдома. Кухар розповіла, що забирає додому або на роботу квіти і подарунки від шанувальників. Але найбільше їй подобаються квіти.

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