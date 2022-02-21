Як передає Politeka.net, Слава Камінська прославилася завдяки своєму вокальному таланту в групі "НеАнгели", де виступала з Вікторією Смеюхой. Як відомо, після розпаду групи у них були публічні скандали і зараз вони не спілкуються.
Так, цього разу екс-солістка групи "НеАнгели" прийшла на програму ЖВЛ, де поділилася яскравими фактами зі свого життя. Співачка вирішила розповісти про своє ставлення до екс-партнерки по групі Вікторії Смеюхи після їх публічних скандалів.
"Мені теж з легкістю не жилося весь цей час. Розумієш, я тільки зараз зрозуміла, що людина з мене жерла стільки енергії. Знаєш, просто взяла і відпустила. Але я це я, а вона це вона. Буде у кожного своя дорога", - висловилася Слава Камінська.
Пугачова в сукні з сіточкою нескромно показала ноги з Близького ракурсу: "Куди ви все це виставляєте?"
Пугачова в сукні з сіточкою нескромно показала ноги з Близького ракурсу: "Куди ви все це виставляєте?"
"Майстер Шеф. Битва сезонів" покинули відразу два учасники, думки глядачів розділилися: "Ось тепер починається"
"Мама" Вєрки Сердючки в одному халаті вразила виглядом у звичайному житті: "Ніби 18 років"
Українці накинулися на найбагатшу співачку, після виконання гімну: "У фонограму не потрапляєте"
"Я більше не хочу взагалі про неї говорити тому що..."Я знаю ти об'явишся, коли тебе забудуть" мені пофіг, я іноді дивлюся на пости, які мені надсилають, іржу і закриваю", — видала співачка.
Також, Камінська відповіла, що якщо вони зустрінуться десь, то вона привітається оскільки вихована. Однак, вона просить, щоб вони не перетиналися оскільки у співачки немає ніякого бажання.
Нагадаємо, що раніше Вікторія Смеюха вирішила публічно висловитися щодо роботи зі Славою Камінською. Вона розповіла, що весь цей час вона була абьюзеркою і всіляко знущалася над нею.
Раніше повідомлялося, Камінська з "НеАнгелів" в напівпрозорій спідниці зачарувала Цимбалюка і не тільки.
Politeka розповідала, Сміюха з "НеАнгелів" зав'язала футболку на животику і вразила не тільки фігурою.
Також, Камінська з "НеАнгелів" в шкіряній спідниці показала себе з несподіваного боку.