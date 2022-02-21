Як передає Politeka.net, Слава Камінська прославилася завдяки своєму вокальному таланту в групі "НеАнгели", де виступала з Вікторією Смеюхой. Як відомо, після розпаду групи у них були публічні скандали і зараз вони не спілкуються.

Так, цього разу екс-солістка групи "НеАнгели" прийшла на програму ЖВЛ, де поділилася яскравими фактами зі свого життя. Співачка вирішила розповісти про своє ставлення до екс-партнерки по групі Вікторії Смеюхи після їх публічних скандалів.

"Мені теж з легкістю не жилося весь цей час. Розумієш, я тільки зараз зрозуміла, що людина з мене жерла стільки енергії. Знаєш, просто взяла і відпустила. Але я це я, а вона це вона. Буде у кожного своя дорога", - висловилася Слава Камінська.

"Я більше не хочу взагалі про неї говорити тому що..."Я знаю ти об'явишся, коли тебе забудуть" мені пофіг, я іноді дивлюся на пости, які мені надсилають, іржу і закриваю", — видала співачка.

Також, Камінська відповіла, що якщо вони зустрінуться десь, то вона привітається оскільки вихована. Однак, вона просить, щоб вони не перетиналися оскільки у співачки немає ніякого бажання.

Нагадаємо, що раніше Вікторія Смеюха вирішила публічно висловитися щодо роботи зі Славою Камінською. Вона розповіла, що весь цей час вона була абьюзеркою і всіляко знущалася над нею.

Раніше повідомлялося, Камінська з "НеАнгелів" в напівпрозорій спідниці зачарувала Цимбалюка і не тільки.

Politeka розповідала, Сміюха з "НеАнгелів" зав'язала футболку на животику і вразила не тільки фігурою.

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