Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - успішна українська співачка, що має звання Народної артистки України. Зірка в минулому році була тренером "Голос країни", а в цьому році знаменитість запросили в судді Нацвідбору на Євробачення-2022. Артистка активно займається творчістю і тільки за 2021 рік випустила три альбоми. У Тіна є єдиний син Веніамін, якого артистка народила від продюсера Євгенія Огіра, якого вже немає в живих. Не забуває Кароль і про Instagram, де цього разу вирішила показати ефектний образ, вразив провокаційним ракурсом.
На кадрах Тіна позувала в топіку з ефектним вирізом. Образ зірка доповнила шкіряними штанами. Зірка знімала сама себе на телефон, поділившись кадрами в сторіс Instagram.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає таких інструментів.
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