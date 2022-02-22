Як повідомляє Politeka.net, відомий український шоумен, Виконавець, телеведучий і блогер Володимир Дантес, який є чоловіком співачки Наді Дорофєєвої, написав у своєму Instagram жалісливий пост, в якому звернувся до українців.

Як видно, у своїй публікації Володимир розмістив незвичайне фото, на якому вона сидить на стільчику посеред вулиці. А в підписі до знімка підтримав українців і звернувся до всіх з проханням.

"Бути спокійним-складно, але можна! Я пропоную робити свою роботу, в якій ви прекрасні. У важкі моменти дуже допомагає згадувати, яка класна у нас країна і скільки у нас якісного "свого". Україна - дуже крута, просто неймовірна країна з великим потенціалом. Нам є чим пишатися і у нас є мільйон причин робити свою справу добре – нам далі жити тут. Не дарма я два роки проїздив по Україні в пошуках талановитих людей та ідей, і знаєте що? Знайшов! Напевно ще сезонів на 5 вперед. Давайте продовжувати підтримувати наш бізнес! Почну зі свого списку, а ви відзначайте ваші улюблені бізнеси в коментарях", - написав Дантес.

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