Як пише Politeka.net, переживання про можливий початок Росією повномасштабного наступу на українську територію не обійшли стороною і Алекса Топольського, який став головним героєм 12-го сезону шоу»Холостяк". До цього підприємець жив і працював у США, однак, судячи з геотегу, зараз він знаходиться в Києві.

Як зізнався Топольський, останні ночі він не міг заснути через ситуацію в країні. Однак, підприємець знайшов метод, який допоміг йому зменшити тривогу.

«Безсонні останні кілька ночей, у зв'язку з усім, що відбувається, я зрозумів, що треба міняти стан, задумався над 3 речами за які вдячний в житті і перейнявся ними, реальність нібито змінилася. Цей метод ніколи не підводив, адже, коли ми під впливом тривоги і стресу, то толку від нас мало», - написав Топольський.

Він додав, що завжди намагається фокусуватися на тому, що може контролювати.

Алекс також поцікавився у своїх передплатників, за що вони зараз вдячні.

«За те, що маю зараз», «Думаю про рожевих слоників, а реальності якось наплювати на це», «Ох, як цьому навчиться», «у тебе напевно якісь секретики спокою є»,-пишуть люди.

Нагадаємо, з'явилися фото претенденток на серце" Холостяка " Топольського.

Як повідомляла Politeka, нові правила в" Холостяку", Топольський влаштував випробування на першій же вечірці.

Також Politeka писала, що до нового "холостяка" Топольського несподівано приїхала голлівудська актриса.