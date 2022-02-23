Як пише Politeka.net, переживання про можливий початок Росією повномасштабного наступу на українську територію не обійшли стороною і Алекса Топольського, який став головним героєм 12-го сезону шоу»Холостяк". До цього підприємець жив і працював у США, однак, судячи з геотегу, зараз він знаходиться в Києві.
Як зізнався Топольський, останні ночі він не міг заснути через ситуацію в країні. Однак, підприємець знайшов метод, який допоміг йому зменшити тривогу.
«Безсонні останні кілька ночей, у зв'язку з усім, що відбувається, я зрозумів, що треба міняти стан, задумався над 3 речами за які вдячний в житті і перейнявся ними, реальність нібито змінилася. Цей метод ніколи не підводив, адже, коли ми під впливом тривоги і стресу, то толку від нас мало», - написав Топольський.
Він додав, що завжди намагається фокусуватися на тому, що може контролювати.
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Алекс також поцікавився у своїх передплатників, за що вони зараз вдячні.
«За те, що маю зараз», «Думаю про рожевих слоників, а реальності якось наплювати на це», «Ох, як цьому навчиться», «у тебе напевно якісь секретики спокою є»,-пишуть люди.
Нагадаємо, з'явилися фото претенденток на серце" Холостяка " Топольського.
Як повідомляла Politeka, нові правила в" Холостяку", Топольський влаштував випробування на першій же вечірці.
Також Politeka писала, що до нового "холостяка" Топольського несподівано приїхала голлівудська актриса.