Як пише Politeka.net, співачка поділилася емоційним постом на своїй сторінці в Instagram.
8 березня – у Міжнародний жіночий день-відзначає свій день народження популярний український співак Макс Барських. З Романовою їх пов'язують теплі дружні стосунки, хоча багато шанувальників давно підозрюють, що у артистів роман. Втім, це не заважає Максу і Міші продовжувати спілкуватися і підтримувати один одного.
У новому пості Романова зворушливо привітала Барських.
"З днем народження, сильний, сміливий і улюблений Макс Барських", - написала співачка.
В якості подарунка вона опублікувала цілу добірку їх з Максом спільних фото. На одному з них артисти мило цілують в щічки маленьку дитину.
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Шанувальники тут же відреагували на пост Міші. Деяких здивувало, що співачка публікує такі пости під час війни в Україні.
"Красива пара. Слава Україні!", "З днем народження! Міцного здоров'я і мирного неба над головою", "війна війною, а пост викласти з привітаннями невід'ємна частина", "Дай бог не останній день народження", - пишуть люди.
Нагадаємо, Сумська після особистої трагедії показала, як борються за життя українці.
Як повідомляла Politeka, Макс Барських записав важливе звернення до росіян, повернувшись в Україну.
Також Politeka писала, що Макс Барських після ситуації на YUNA покотив на відпочинок.