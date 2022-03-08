Як пише Politeka.net, популярна українська блогерка і переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова незважаючи на війну в Україні і бомбардування Києва, залишається в столиці і час від часу виходить на зв'язок з шанувальниками. Так, цього разу дівчина опублікувала милі кадри з букетом тюльпанів в руках, правда, знімки були зроблені в бомбосховищі.

На фотографіях Даша зображена, сидячи на стільчику і притискаючи до себе красивий букет. На ній проста зручний одяг, на обличчі немає макіяжу, а волосся зібране в недбалий хвіст.

У підписі до публікації Ульянова привітала жінок зі святом: "Київ. 11.40 ранку. Знову повітряна тривога. Дівчатка, хотілося б вас привітати зі святом, але зараз це просто неможливо. Сьогодні ми загадуємо одне бажання на всіх. Ми повинні залишатися сильними, іншого виходу у нас немає. Я, як і раніше, залишаюся в Києві. Обіймаю кожну. Нехай цей день для всіх буде спокійним".

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