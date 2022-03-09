Кузьма в минулому розповів, який у нього був страх за свою країну.

Як пише Politeka.net, співак Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув у ДТП 2 лютого 2015 року, пройшовши чималий творчий шлях. Артист багато давав інтерв'ю, розповідав про свою думку, щодо ситуації з РФ, а також був щирим патріотом.

Роман Сасанчин вирішив показати уривок з інтерв'ю з чоловіком, яке стало дійсністю.

"Чого ти найбільше боїшся в житті?» - запитують у Кузьми.

"Найбільше-війни. Війна - це самий ідіотський винахід людства. І жахливо, що вона час від часу повторюється» - відповів Кузьма.

У мережі підтримали слова артиста: "він би перший зараз пішов на фронт. 😢 так шкода Кузьму. Людина з великої літери. Вірю, що і з небес Він допомагає нам долати ворога. Він просить бога за Україну"»

Також дочка відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) Барбара звернулася до українців на своїй сторінці в Instagram.

"Мій тато, Патріот України, в 2014 році активно допомагав військовим госпіталям і військовим. Фонд Кузьми Скрябіна активував свою діяльність на потреби:

лікарень (так як я лікар і багато контактую з лікарями, добре знаю їх потреби)

воєнний

дитячих будинків.

НАМ ПОТРІБНО РОБИТИ КОНКРЕТНІ КРОКИ. Прошу бути не байдужими! І допомагати тим, хто знаходиться в небезпечних місцях!!! Приєднуйтесь до нас", - йдеться в повідомленні.

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