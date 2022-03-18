Як пише Politeka.net, відома українська блогерша Анна Богдан яка стала переможницею одного з сезонів шоу» Холостяк " і сечас стрроит відносини з головним героєм проекту українським бізнесменом Михайлом Заливако, стривожила звісткою в Instagram.

Після завершення проекту пара стала жити разом у Києві, проте після початку повномасштабного російського вторгнення Анна з Михайлом перебралися до Львова.

Однак зараз вже неспокійно і в цьому місті.

«Ми зараз з Мішею у Львові. Прокинулися о 6.30 від сильних вибухів. Підірвали авіаремонтний завод", - повідомила блогерка в Instagram.

Зазначимо, російські окупанти атакували авіаремонтний завод у Львові вранці 18 березня.

"Кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Від ударів його будівлі знищені. Активна робота заводу була заздалегідь зупинена, тому в даний час людських жертв немає», - повідомив мер Львова Андрій Садовий у Телеграм.

Раніше Садовий повідомляв, що ракети впали в районі аеропорту, в будівлях АТП-1 пошкоджені вікна.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан розповіла про своє знайомство з Зеленським: "наскільки він любить Україну"

Як повідомляла Politeka, Нікітюк показала фото героя, який віддав життя за Україну, був зовсім молодим: "вічна пам'ять..."

Також Politeka писала, що переможниця" Холостяка " Ульянова показала порваний російський паспорт: фото