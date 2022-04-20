До чорного списку країни рашистів потрапили й інші українські зірки, які також не підтримали агресивну політику президента рф Володимира Путіна.

Ведучому пізнавального шоу про подорожі "Орел і Решка" і блогеру-мільйоннику Антону Птушкіну заборонили в'їзд на Росію до 2072 року. Така ж доля спіткала українського ведучого і співака Володимира Дантеса - йому заборонили в'їзд на рф на 50 років.

Українські знаменитості вже відреагували на таке рішення російської влади.

Так, блогер Антон Птушкін вельми сухо і стримано прокоментував інформацію про заборону в'їзду в Росію на 50 років. Чи то жартома, чи то всерйоз написав у своєму Twitter, що випуск про Поволжя скасовується.

Тим часом Володимир Дантес записав відео, яке виклав у сторіз. На ньому він із сарказмом заявив: "Людоньки, ну що ж це коїться. Спочатку оголосили ворогом рф, а потім заборонили в'їзд в цю країну. Та йдіть ви на * уй".

Таке рішення влада росії прийняла у зв'язку з жорсткою антивоєнною позицією Птушкіна і Дантеса, які критично висловлювалися проти політики рашистів. Заборона почала діяти з 16 квітня 2022 року.

До чорного списку країни рашистів потрапили й інші українські зірки, які також не підтримали агресивну політику президента рф володимира путіна. Серед них Макс Барських, Вєрка Сердючка, Світлана Лобода, Андрій Бедняков, доктор Комаровський, Монатік та інші.

Нагадаємо, бригада, яку Путін хвалив за "героїзм і відвагу", зазнала нищівних втрат.

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