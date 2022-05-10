Як повідомляє Politeka.net, ведучий "Холостяка", "Холостячки" та інших популярних проектів поділився новими знімками в Instagram.

На них Решетник показав молодшого зі своїх трьох синів-Олександра. Цієї осені малюкові виповниться два роки. Як зразковий батько, Решетник намагається проводити з дитиною якомога більше часу, а попутно фіксує зворушливі моменти на фото.

Так, на нових знімках маленький Саша позував перед камерою в синіх трусах з розгубленим поглядом і бананом в руках. Його батько не упустив шансу пожартувати над сином.

Судячи з усього, задум ведучого вдався, так як українці не змогли стримати нападу розчулення від таких знімків.

"Сладусик", "18 місяців +?", "Наше майбутнє. Солодкий пупсик! Янголятко", "такий гарний хлопчик", "який мужчинка. Холостяк майбутній", "майбутній богатир", "ось хотіла не іржати.. але не можу!!! Супер фото! Вогонь!", "Копія тато", - пишуть люди.

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