Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина-відома українська актриса, яка перемогла кілька років тому на шоу "Танці з зірками", а після цього стала першою "Холостячкою". Зірка на проекті вибрала Олександра Еллерта, але зберегти відносини парі не вдалося і через деякий час Ксенія розлучилася з переможцем шоу. А минулого року Мішину покликали судити проект"Україна має талант". Не забуває Ксенія і про Instagram, де активно ділиться з фанатами найцікавішим. Цього разу зірка поділилася кадрами зі знімального майданчика, опублікувавши їх в сторіс Instagram.

"Я продовжую зніматися, нарешті помила голову. Поправляємо і йду на майданчик. Блін, так давно не була красивою, я так сумую за всякими мейкапами...",- сказала Ксенія в сторіс Instagram.

На кадрах можна побачити Мішину в гримерці, як вона готується до одних з перших зйомок після початку війни.

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