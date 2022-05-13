Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці зірки в Instagram зібрали показову добірку фото «До і після».
Для всіх українців в останні місяці життя дійсно розділилося на "до і після" 24 лютого, коли в нашу країну прийшла повномасштабна війна. Не виключенням стала і Кароль.
Шанувальники співачки зібрали фото, на яких можна побачити, як ці зміни проявилися зовні.
Якщо на фото "до" Кароль представала в гламурних нарядах, з макіяжем і широкою посмішкою, позувала в компанії інших зірок і підтримувала образ жіночної діви, то на багатьох нових фото її можна побачити зовсім інший.
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Зараз макіяж артистки став менш яскравим, а іноді вона з'являється і зовсім без нього. Посмішка співачки виглядає більш щирою, проте в ній читається смуток. Кароль також стала частіше з'являтися в простому повсякденному одязі і без особливої укладання.
"Сцена - це музичний фронт, на якому йде боротьба за збереження сучасної української культурної спадщини. Сьогодні час єдності. Час боротися за життя. Ми повинні бути разом, щоб світ не забув і не звик до жахливих подій в Україні", - цитують шанувальники слова Кароль.
Фанати співачки також прокоментували пост.
"Але завжди сильна і стійка як Україна", - зазначають люди.
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