Шанувальники Тіни Кароль показали, як змінилася співачка за час війни.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці зірки в Instagram зібрали показову добірку фото «До і після».

Для всіх українців в останні місяці життя дійсно розділилося на "до і після" 24 лютого, коли в нашу країну прийшла повномасштабна війна. Не виключенням стала і Кароль.

Шанувальники співачки зібрали фото, на яких можна побачити, як ці зміни проявилися зовні.

Якщо на фото "до" Кароль представала в гламурних нарядах, з макіяжем і широкою посмішкою, позувала в компанії інших зірок і підтримувала образ жіночної діви, то на багатьох нових фото її можна побачити зовсім інший.

Зараз макіяж артистки став менш яскравим, а іноді вона з'являється і зовсім без нього. Посмішка співачки виглядає більш щирою, проте в ній читається смуток. Кароль також стала частіше з'являтися в простому повсякденному одязі і без особливої укладання.

"Сцена - це музичний фронт, на якому йде боротьба за збереження сучасної української культурної спадщини. Сьогодні час єдності. Час боротися за життя. Ми повинні бути разом, щоб світ не забув і не звик до жахливих подій в Україні", - цитують шанувальники слова Кароль.

Фанати співачки також прокоментували пост.

"Але завжди сильна і стійка як Україна", - зазначають люди.

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