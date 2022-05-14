Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов - успішний український телеведучий. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у цей важкий час. А вчора, 13 травня, Юрій опублікував кадри, на яких показав, як з Дзідзьо, Олександром Пономарьовим та іншими зірками виступив перед українськими захисниками.
"Неймовірна честь стояти на сцені перед захисниками і захисницями!! Надзвичайно патріотичні та емоційно наповнені концерти!! Культурний фронт в дії!!
Слава Україні!!",- написано було в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Україна входить у нову фазу війни: міністр Резніков попередив, якою вона буде
"Страх який": в росію, де вирують сильні пожежі, прийшла нова біда
Ворог стягує в прикордонні райони артилерію: в Генштабі назвали область, куди полетять снаряди
Політтехнолог Олег Постернак розповів, скільки Росія здатна воювати з Україною
"Молодці, але на першому плані повинні бути обличчя захисників!!!Які радісні ваші обличчя, подивіться уважно на їхні обличчя))) Честь і хвала вам, що підтримуєте їх дух, обійміть їх, всіх!!!!! Слава Україні! Героям Слава!", "Спасибі нашим захисникам!Ви найкращі! Слава Україні!!".
Нагадаємо, Катя Осадча показала, як зараз виглядають вулиці Києва
А ще Politeka повідомляла, що Осадча показала, як вперше опинилася в офісі президента
Також Politeka писала, що Осадча вразила українців новим фото з Горбуновим