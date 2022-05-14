Телеведучий Юрій Горбунов разом з Дзідзьо та іншими зірками виступив для українських захисників.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов - успішний український телеведучий. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у цей важкий час. А вчора, 13 травня, Юрій опублікував кадри, на яких показав, як з Дзідзьо, Олександром Пономарьовим та іншими зірками виступив перед українськими захисниками.

"Неймовірна честь стояти на сцені перед захисниками і захисницями!! Надзвичайно патріотичні та емоційно наповнені концерти!! Культурний фронт в дії!!

Слава Україні!!",- написано було в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Молодці, але на першому плані повинні бути обличчя захисників!!!Які радісні ваші обличчя, подивіться уважно на їхні обличчя))) Честь і хвала вам, що підтримуєте їх дух, обійміть їх, всіх!!!!! Слава Україні! Героям Слава!", "Спасибі нашим захисникам!Ви найкращі! Слава Україні!!".

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