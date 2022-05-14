Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка посіла третє місце на "Євробаченні", а також перемагала на проекті "Маска". А в минулому році артистка вирішила спробувати знайти своє кохання, відправившись на шоу "Холостячка". Переміг у проекті Андрій Задворний, але пара досить швидко розлучилася з ініціативи переможця. Але Задворному участь в проекті дало популярність в Instagram, де він тепер активно веде блог. А цього разу Андрій вирішив розповісти про нерозділене кохання, поділившись сторі.

Як можна зрозуміти, Задворний був у Луцьку. Андрій зазначив, що місто дуже чисте і в ньому легко дихати. А також блогер зазначив, що зазвичай у нього є історія, пов'язана з будь-яким містом. Але ось з Луцьком такої історії немає. Але потім Задворний згадав про одну дівчину:

"Є одна історія і це моя історія п'ятирічної давності невзаємного кохання з однією дівчиною з Луцька. Так що, привіт Луцьк".

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