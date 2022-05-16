Як пише Politeka.net, нещодавно Кароль виступила на Rakuten Girls Award" Ukraine Charity Stage " в Японії і подякувала за таку підтримку українського народу. Жовто-блакитна сукня на співачці від українського бренду Lever Couture стала родзинкою її виступу в Токіо.

Відзначимо, наряди марки носять Леді Гага, Нікі Мінаж, Гвінет Пелтроу, Хайді Клум і Дженніфер Лопес. Артистка також постаралася зробити акцент на темі вторгнення рф на наші землі і нагадала, що проводить тур на підтримку своєї рідної країни.

"Велике спасиБі, що приїхали до Японії!! 😭 🙌 🏼 💕 Для мене велика честь побачити ваш виступ у моїй країні😭 🇯 🇵❤️🇺 🇦; яка хороша українська мова😍❤️; Японія, не зволікай, Йди за своїми Курилами!; 😍талановита красуня❤; це не конкурс краси; чому на концерти такого змісту військового потрібно одягати сукню з розрізом до білизни.... ніби як не місце і не час... це ж підтримка народу у війні " - відреагували в мережі.

Також вже у своєму новому пості зірка ближче показала свою пишну сукню, виконану в кольорах українського прапора. Наряд з глибоким декольте і високим вирізом до стегна не міг не справити враження.

"Спасибі українському дизайнеру LEVER COUTURE за створення надзвичайно патріотичної сукні», - підписала кадри Кароль.

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