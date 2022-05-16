Як пише Politeka.net, Оля Полякова - успішна українська співачка. У зірки є дві дочки Маша і Аліса. Страшей вже виповнилося 17 років і вона вже пішла по стопах матері, ставши солісткою молодіжної рок-групи. Не забуває Маша і про Тікток, де активно розвиває блог. А цього разу дочка Полякової показала ідеальну фігуру, задерши футболку.

Маша на кадрах пожартувала про те, як вона здавала іспити, натякаючи на піднятій футболці.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Дададада, а ЗНО то просто лякали нас, а його скасували", "мені теж 16", "Моя вчителька з математики, коли всю годину кричала про ЗНО", "я б дала 23, не менше".

Нагадаємо, 16-річна дочка Полякової показала, як вирує ночами, поки мама не бачить

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