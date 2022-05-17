У цьому образі солістка KAZKA Олександра Зарицька вийшла божественна, як у казці.

Як повідомляє Politeka.net, 29-річна фронтвумен групи КAZKA Олександра Зарицька повернулася в Україну після тривалих гастролей у США.

Днями артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram кадрами зі зйомки нового кліпу, який вона зняла на Андріївському узвозі в Києві.

В кадрі Олександра Зарицька позувала в розкішному вбранні-вишиванці з рукавами-ліхтариками з красивої переливчатої тканини оливкового кольору. На полотні вишиті білими нитками традиційні візерунки. Співачка доповнила наряд поясом, підкресливши талію. Поясок сукні був декорований "пензликами" різних розмірів.

Свій образ вона доповнила макіяжем, акцентувавши увагу на губах. Волосся артистка уклала хвилями, а передні пасма заплела в невеликі кіски. У цьому образі Олександра Зарицька вийшла божественна, як у казці, немов фея краси і чарівності.

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