Кадри, на яких лідер гурту Kalush Orchestra закоханим поглядом дивиться на свою дівчину, облетіли світ.

Після того, як Kalush Orchestra виграв «Евробачення-2022» в мережі з’явилося відео з Олегом Псюком та його коханою, Олександрою Білобровою. На кадрах артистах буквально світиться від щастя, милуючись своєю супутницею.

Користувачі мережіі відмічають, що Олег и Олександра дуже схожі і бажають їм щастя:

«Круті, хай будуть щасливі», «Дуже гарно! Щастя їм! Але так цікаво побачити Олега без панами. Я маю надію, його кохана хоч бачила?!», «Гарні і дуже схожі. Очі однакові», «Бажаю щоб так дивилися один на одного все життя», «Неможливо красиво».

Додамо, що після перемоги Kalush Orchestra дівчина опублікувала фото з нагородою і зізналася, що дуже пишається своїм коханим.

«Емоції переповнюють. Так важко підбрати слова…досі повністю не усвідомлюєш всього, що відбувається! Скільки зусиль, скільки хвилювань і важкої роботи!

Перемога ваша, перемога України! Олеже я дуже пишаюсь тобою», - написала Олександра у своєму Instagram.

До речі, статуетку Kalush Orchestra виставлять на аукціон – гроші підуть на допомогу для ЗСУ.

Нагадаємо, учасник Kalush Orchestra запропонував місто для проведення конкурсу.

Також повідомлялося, що стався новий поворот у скандалі через оцінки українського журі Євробачення-2022 для Польщі.

Крім того Politeka.net писала, що фронтмен Kalush Orchestra після Євробачення оголосив про новий привід для свята.