Після того, як Kalush Orchestra виграв «Евробачення-2022» в мережі з’явилося відео з Олегом Псюком та його коханою, Олександрою Білобровою. На кадрах артистах буквально світиться від щастя, милуючись своєю супутницею.
Користувачі мережіі відмічають, що Олег и Олександра дуже схожі і бажають їм щастя:
«Круті, хай будуть щасливі», «Дуже гарно! Щастя їм! Але так цікаво побачити Олега без панами. Я маю надію, його кохана хоч бачила?!», «Гарні і дуже схожі. Очі однакові», «Бажаю щоб так дивилися один на одного все життя», «Неможливо красиво».
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Додамо, що після перемоги Kalush Orchestra дівчина опублікувала фото з нагородою і зізналася, що дуже пишається своїм коханим.
«Емоції переповнюють. Так важко підбрати слова…досі повністю не усвідомлюєш всього, що відбувається! Скільки зусиль, скільки хвилювань і важкої роботи!
Перемога ваша, перемога України! Олеже я дуже пишаюсь тобою», - написала Олександра у своєму Instagram.
До речі, статуетку Kalush Orchestra виставлять на аукціон – гроші підуть на допомогу для ЗСУ.
Нагадаємо, учасник Kalush Orchestra запропонував місто для проведення конкурсу.
Також повідомлялося, що стався новий поворот у скандалі через оцінки українського журі Євробачення-2022 для Польщі.
Крім того Politeka.net писала, що фронтмен Kalush Orchestra після Євробачення оголосив про новий привід для свята.