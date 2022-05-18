Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Полякова, яка з перших днів війни висвітлює те, що відбувається в Україні на своїй сторінці Instagram, прийшла в жах після інтерв'ю омбудсмена Людмили Денисової.
У ньому Денисова розповіла про звірства окупантів на Київщині: зґвалтованих рашистами дівчаток; про українців, яких жорстоко катували; про вбивства мирних жителів і знищення їхніх будинків. Вона повідомила історію про те, коли молоді солдати росії 20-25 років, гвалтували публічно 16-річну вагітну дівчину і її 78-річну бабусю.
Саме це інтерв'ю справило неймовірно гнітюче враження на Олю Полякову. Вона залишилася шокована почутим і не змогла стримати сліз.
"Нелюди!!! Як це все можливо? Як це все усвідомити? Як же це зупинити!!! Боже, спаси нас! Народ мій, плачу...", - написала Оля Полякова.
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Нагадаємо, Полякова похвалилася розкішною сукнею в патріотичному стилі, відео.
Як писала Politeka, Полякова і Єфросиніна вибухнули гнівними коментарями після вчинку окупантів.
Також Politeka писала, що Полякова в "золотому" вбранні згадала, як любила раніше відпалювати.