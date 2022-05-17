Як пише Politeka.net, Христина Соловій - відома українська співачка, яка після "голосу" стала співпрацювати зі Святославом Вакарчуком. Артистка, як і інші зірки України, підтримує українців у війні з Росією, а зараз виступає в Європі на підтримку України. І в новій публікації Христина розповіла, що її зворушило під час виступу в Португалії.

"У цьому турі з сухими очима не виходить ніяк, але коли я зустріла пані Наташу (саме так вона представилася), з Кривого Рогу! у Португалії! - мої сльози залили Атлантичний океан", - написала Христина.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Потребуємо зустрічі з тобою", " Супер. Ось вони справжні емоції", " всюди в Європі ви знайдете красивих українців. І європейці, які полюбили і захоплюються українською культурою і духом. Деякі сльози прекрасні і необхідні. Слава Україні!".

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