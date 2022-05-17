Як пише Politeka.net, Христина Соловій - відома українська співачка, яка після "голосу" стала співпрацювати зі Святославом Вакарчуком. Артистка, як і інші зірки України, підтримує українців у війні з Росією, а зараз виступає в Європі на підтримку України. І в новій публікації Христина розповіла, що її зворушило під час виступу в Португалії.
"У цьому турі з сухими очима не виходить ніяк, але коли я зустріла пані Наташу (саме так вона представилася), з Кривого Рогу! у Португалії! - мої сльози залили Атлантичний океан", - написала Христина.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Потребуємо зустрічі з тобою", " Супер. Ось вони справжні емоції", " всюди в Європі ви знайдете красивих українців. І європейці, які полюбили і захоплюються українською культурою і духом. Деякі сльози прекрасні і необхідні. Слава Україні!".
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
Окупанти збільшать темп наступу, у розвідці Британії вказали на головну небезпеку: "готові використати..."
Наступна в черзі: названо країну, на яку Путін може напасти після невдачі в Україні
Біда спіткала Булітко з "Дизель шоу", Зірка звернулася до українців: "Якийсь час ви мене не будете бачити..."
Масова мобілізація в Україні: міністр Резніков попередив, скільки людей заберуть в армію
Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій вразила образом, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес оцінив
А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій знайшла спосіб підтримати українських воїнів
Також Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Соловій зачепила українців заявою про мову