Практично відразу після перемоги української групи Kalush Orchestra на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у групи з'явилося безліч шанувальників. Особливо молоді українки були підкорені артистичністю деяких учасників групи.

Одним з фаворитів залишається Тимофій Музичук, якого вже прозвали "новим крашем".

"Сопілкар Тимофій Музичук-новий краш 😱 💔 скромний, але неймовірно талановитий хлопець з Kalush Orchestra запав дівчатам в саме серце. Кажуть, він вже зустрів свою любов. Втім, поки хлопець не коментує особисте життя « - додають в Instagram»Зірковий шлях".

У мережі відповідають:

"Ну, у нього як би кільце; тільки думаєш, ось Він Той єдиний. А він вже зустрів свою любов 🙄; ось тобі, тут дівчата тільки налаштувалися, а все, вже зайнятий... Ну що ти будеш робити 🙃 😅Ну він дуже милий хлопець, щастя йому🔥 🙌❤️; очі дуже глибокі і красиві; нехай будуть щасливі!; Соло на сопілці я можу слухати нескінченно! 💙💛✨».

Також ми писали, після того, як Kalush Orchestra виграв "Євробачення-2022" у мережі з'явилося відео з Олегом Псюком і його коханою, Олександрою Білобровою. На кадрах артистах буквально світиться від щастя, милуючись своєю супутницею.

Користувачі Мережі відзначають, що Олег і Олександра дуже схожі і бажають їм щастя.

Ми писали, учасник Kalush Orchestra запропонував місто для проведення конкурсу.

Також повідомлялося, що стався новий поворот у скандалі через оцінки українського журі Євробачення-2022 для Польщі.

Крім того Politeka.net писала, що фронтмен Kalush Orchestra після Євробачення оголосив про новий привід для свята.