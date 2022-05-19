Дочка української ведучої Олі Фреймут показала, з ким проводить ці дні.

Як повідомляє Politeka.net, 16-річна Злата Мітчелл поділилася у своєму Instagram новими фото з хлопцем.

Як відомо, дівчина вже якийсь час живе і навчається в США. Там Злата встигла обзавестися новими друзями, а також знайшла коханого.

У новому пості Мітчелл показала фото, на яких позувала в обнімку з хлопцем на тлі природи. На одному зі знімків парочка цілувалася.

Злата не стала розповідати багато, проте натякнула на те, що хлопець підтримує її в цей непростий час.

"У такі складні часи стає зрозуміло, хто правда поруч", - написала Злата.

У мережі тут же почали обговорювати фото.

"Ви такі милі", "виглядає доросліше мами", "у кого важкі часи? У неї в Каліфорнії важкі часи?", "Той момент , коли в 25 виглядаєш молодше, ніж зараз діти в 16", "Оля Фреймут всіх вчить, як бути леді, щось її дочка далека від ідеалу", "здалося, що це солістка з групи "Казка")", "Мама бачила?",- пишуть люди.

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