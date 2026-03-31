Робота з житлом в Одесі пропонує кілька актуальних вакансій для тих, хто шукає можливість поєднати заробіток із проживанням.

Серед пропозицій — робота пакувальником, комендантом, доглядальницею та вахтовий формат у виробничих і приватних об’єктах.

На підприємстві в Заводському районі терміново потрібні укладальники-пакувальники та вантажники. Графік роботи 6/1, з 8:00 до 20:00, передбачені три перерви по 30 хвилин. Працівники отримують щомісячну зарплату 32 000–34 000 грн та безкоштовне проживання в гуртожитку, а також довіз службовим транспортом з усіх районів міста.

У приватному доходному будинку на Черемушках шукають коменданта з можливістю проживання на території. Кандидат має підтримувати чистоту, перевіряти справність обладнання, зустрічати гостей і контролювати дотримання правил проживання. Власникам домашніх тварин дозволено заселятися разом із ними, а робота сумісна з іншою діяльністю.

У Київському районі Львова пропонують вакансію доглядальниці з проживанням для літньої жінки. Обов’язки включають приготування їжі, контроль прийому ліків та супровід на прогулянках. Вимоги — терплячість, доброзичливість та акуратність. Зарплата становить 15 000–20 000 грн на місяць.

Також варто зауважити, що робота з житлом в Одесі надає змогу не лише отримати стабільний дохід, а й жити без додаткових витрат на проживання. Організатори вакансій радять заздалегідь уточнювати умови та контактувати через офіційні канали, щоб гарантовано оформити роботу та отримати комфортні умови перебування.

