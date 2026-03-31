Ідеолог Олесь Доній пояснив, що у короткостроковій перспективі війна США проти Ірану вигідна Україні, бо це союзник рф, але у довгостроковій путін зможе заробити на війну вже проти нас, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Це піднесення, це сатисфакція, це жага помсти. Це абсолютно притаманно будь-якій людині, тому що Іран є союзником фашистської росії. Він поставив спочатку «Шахеди», які вбивають українців, а у подальшому і технології з виробництва, з масштабування таких дронів, які називаються «Герань». Відповідно, українці абсолютно зраділи, що по другу нашого ворога завдано удару. Це короткотермінова така реакція», – зазначає Олесь Доній.

Принагідно експерт зауважує, що війну проти Ірану ініціював саме Трамп, це не було рішення Конгресу, а Європа, хоч і не погоджується з теперішньою позицією США щодо допомоги Україні, не заперечила. Так, констатує він, немає такої коаліції військ різних держав, як було для Іраку чи Афганістану, але заперечувати США ніхто особливо не наважується, а Україна в цій ситуації виступає єдиним фронтом із Заходом проти Ірану.

Однак у середньостроковій перспективі, підкреслює він, війна США проти Ірану дає росії заробляти на нафті, відповідно, далі воювати, вбивати українців. Тому, констатує експерт, Україна не зацікавлена, щоб війна на Близькому Сході тривала довго.

«Ми зацікавлені, щоби ця війна завершилася якомога швидше для того, щоб фашистська росія не отримала своїх дивідендів. Поки що, на жаль, війна там триває, а можливостей впливати геополітично на цю ситуацію у нас нема. Саме з цим пов'язано і те, що тристоронній переговорний процес між фашистською росією, Україною і США загальмувався під час цих воєнних дій. Очевидно, що Трампу і його адміністрації зараз меншою мірою до України, а більше голова болить, що ж робити з Іраном. Висновок: не все однозначно в геополітиці», – пояснює Олесь Доній.

Як повідомляла Politeka, Новохатський пояснив, що Україна як цивілізаційно-культурне утворення формується знизу.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи змусить Україна піти рф на енергетичне перемир’я ударами по експорту нафти.