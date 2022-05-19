Як пише Politeka.net, Настя Каменських - успішна українська співачка. Зірка як і інші знаменитості підтримує українців у боротьбі за незалежність, висвітлюючи війну у своїх блогах. А цього разу Настя показала свою вишиванку, поділившись постом в Instagram.
"Українська вишиванка завжди була, є і буде значно більше, ніж тільки одягом. Це символ краси нашої Батьківщини, її процвітання і сили. У кожному Стіжку і орнаменті вшита наша історія.
Наші традиції, наша вишиванка - це те, що завжди буде передаватися з покоління в покоління, незважаючи на всі обставини і негаразди, незважаючи на біль війни, скільки часу не минуло. Тому що це наша українська душа - а вона непохитна, красива, вільна і незалежна!
Минулого року, 24 серпня, коли була зроблена ця фотографія, ніхто і не міг подумати, що Україна буде змушена знову боротися за свою незалежність", - написала Каменських.
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