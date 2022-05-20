Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала продовжує підтримувати українців і шукає способи, як допомогти біженцям. Артистка також продала пам'ятні та цінні речі з Євробачення, в якому раніше брала участь.

Як стало відомо з сообеній в мережі, наряд зірки продали за рекордну суму, адже під час торгу ціна за нього була в п'ять разів менше.

Сукню Джамали від Yuliya Magdych, в якій вона відкривала "Євробачення-2017" в Києві, продали на аукціоні за 5,639 Євро (173 тис грн).

«Гроші передадуть ВСУ. Всього організатори аукціону Catawiki зібрали 276 тис грн на допомогу українській армії» - додають у Телеграм-каналі «культурна пральня».

"Наряд в 2017 році створила Юлія Магдич спеціально для відкриття "Євробачення" в Києві. Загалом на аукціоні представлено 11 речей пов'язаних темою "Євробачення". Зібрані кошти будуть передані ЗСУ і постраждалим від війни українцям", - було сказано в описі цінного лота.

У колекції Джамали не один етнічний наряд і до культурної спадщини нації вона ставитися виключно трепетно і шанобливо. Кілька нарядів співачка показала у своєму Instagram Сториз.

Є серед них і стандартне біле з червоно-чорними візерунками, і синє із золотою вишивкою, і яскраво-червоне, вишите нитками в тон.

Нагадавши, Джамала засумувала за кордоном і показала, хто чекає її в Тернополі.

Як писала Politeka, Джамала показала, як виглядає майже дворічний син.

Також Politeka писала, що Джамала прийшла на ефір американського телеканалу в синьо-жовтому вбранні.