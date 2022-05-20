Оля Фреймут показала своїх рідних, які продемонстрували любов їхньої родини до України.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відома ведуча поділилася новими знімками. На них рідні Фреймут постали у самобутніх українських вишиванок з нагоди відповідного свята.

Традиційне українське вбрання одягла і сама ведуча. У сукні з вишивкою і традиційним українським червоним поясом Фреймут виглядала дуже ефектно.

"Наша вишита Господом доля. І фарб на вишиванку більше, ніж чорних ниток. Привітання від моєї родини, рідні українці! Зі святом", - підписала кадри ведуча.

Її шанувальники не змогли пройти повз цю посаду.

"Ну так вже гарні ці наші українці, гортаю стрічку і насолоджуюся", "неймовірні! Які вишиванки! Які образи! Який смак!!! Все буде Україна!", "яка чарівна ви і ваша сім'я! неймовірні красуні-україночки", "як Ви на бабусю схожі", "глибокі фото, видно, що це не просто для Instagram", "красива сім'я, спасибі вам", "красива і вишукана жінка, та ще з блиском в очах", "красуня! Але це скоріше німецька, нордична краса, а не Українська", - пишуть люди.

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